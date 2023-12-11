КНР сделала Филиппинам серьезное представление за инцидент в Южно-Китайском море

Как заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, Пекин возлагает ответственность за произошедшее на Манилу

ПЕКИН, 11 декабря. /ТАСС/. Китайские власти выразили решительный протест и сделали серьезное представление Филиппинам в связи с инцидентом в спорной акватории Южно-Китайского моря, в ходе которого береговая охрана КНР применила водометы. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Министерство иностранных дел КНР уже сделало по этому поводу серьезное представление филиппинской стороне, а также выразило решительный протест", - сообщила она на брифинге, комментируя ситуацию.

Как уточнила дипломат, Пекин возлагает ответственность за произошедшее на Филиппины. Она подчеркнула, что Китай "продолжит принимать необходимые меры и оказывать решительное противодействие таким провокациям".

Береговая охрана КНР 9 и 10 декабря применила водометы против филиппинских кораблей и судов в районе отмели Аюнгин и рифа Скарборо. Аналогичные инциденты в спорных акваториях Южно-Китайского моря возникали и прежде.

В 1999 году Филиппины разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов, чтобы контролировать действия Китая в регионе. Там постоянно находится небольшой воинский контингент. Пекин неоднократно требовал ликвидировать этот объект и даже грозил отбуксировать его.