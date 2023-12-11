Welt: Украина будет получать до 17% общего бюджета ЕС в случае членства в сообществе

Газета со ссылкой на экспертов Института германской экономики сообщила, что страна будет получать "примерно в €130-190 млрд"

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Если Украина вступит в Евросоюз, то ей будет поступать до 17% общего бюджета сообщества. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на результаты исследования, опубликованного на сайте Института германской экономики (IW) в Кельне.

По подсчетам экспертов IW, если Украина вступит в Евросоюз, то страна будет получать "примерно в €130-190 млрд", исходя из текущего многолетнего бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 год (он составляет около €1,1 трлн). Точная сумма зависит от площади пахотных земель и численности населения Украины, отмечается в докладе.

Эксперты института подчеркивают, что, "учитывая этот объем, ЕС должен быть готов реформировать себя", чтобы политическое решение о более тесной привязке Украины к ЕС с перспективой вступления имело шансы на реализацию. Речь идет не только об институциональных изменениях, но и о фискальных, то есть об увеличении бюджета ЕС.

Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что начало официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз может быть перенесено на март, если Венгрия не даст своего согласия во время саммита ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Лидеры 27 стран Евросоюза на этой неделе могут принять решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.