Кулеба заявил, что в ЕС еще не приняли решения ни по одному из вопросов об Украине

Глава украинского МИД отметил, что проблема членства страны в ЕС - это "только вопрос времени и цены"

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Представители Евросоюза пока не приняли решения ни по одному из вопросов, касающихся Украины, в том числе о ее финансовой и военной поддержке, а также о начале переговоров насчет вступления страны в сообщество. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи глав МИД стран ЕС.

"У них (представителей Европейского союза - прим. ТАСС) сейчас есть на столе четыре решения: это открытие переговоров про членство [Украины в ЕС], Европейский фонд мира, фонд поддержки Украины и санкции. Есть еще пятое решение - про замороженные активы, но его еще нет на столе, потому что, говорят, его буквально завтра-послезавтра положат на стол. <...> Ни по одному из них сейчас решений нет, то есть все подвешены в воздухе, переговоры продолжаются", - сказал он журналистам в Брюсселе.

"Но если финансовые вопросы, условно говоря, будут заблокированы, то есть другие пути решения этих вопросов. Однако в случае открытия переговоров про членство другого решения нет, кроме достижения консенсуса", - добавил Кулеба. При этом он утверждает, что проблема членства Украины в ЕС - это "только вопрос времени и цены".

14-15 декабря лидеры стран ЕС проведут встречу в Брюсселе, на которой будет рассматриваться вопрос о начале переговоров с Украиной о вступлении в объединение. Против такого решения резко выступает Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявляет, что Киев не готов к членству в ЕС.