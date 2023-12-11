МИД Пакистана прокомментировал одобрение особого статуса Кашмира

В ведомстве заявили, что Верховный суд Индии не имеет права принимать такие решения, оно не имеет юридической силы

ИСЛАМАБАД, 11 декабря. /ТАСС/. Индийский верховный суд не имеет права принимать решение о статусе Кашмира, оно не имеет юридической силы. Об этом заявил министр иностранных дел во временном правительстве Пакистана Джалил Аббас Джилани, комментируя одобрение высшей индийской судебной инстанцией отмены особого статуса штата Джамму и Кашмир.

"Индия не имеет права принимать односторонние решения по статусу этой спорной территории вопреки воле народа Кашмира и Пакистана. Окончательное решение проблемы этого региона должно быть принято в соответствии с резолюциями СБ ООН, в повестке которого она находится более семи десятилетий, и с чаяниями народа Кашмира", - цитирует газета The News International выступление главы МИД на пресс-конференции в Исламабаде.

Джилани подчеркнул, что "Пакистан не признает верховенство Конституции Индии над Джамму и Кашмиром", добавив, что "любое решение относительно этой территории на основе Конституции Индии не имеет юридического значения".

"Индия не может отказаться от своих международных обязательств под предлогом внутреннего законодательства и судебных решений. Ее планы по аннексии Джамму и Кашмира являются нарушением международного права и обречены на провал", - заявил пакистанский министр.

В понедельник Верховный суд Индии постановил, что статья 370 Конституции Индии об особом статусе Джамму и Кашмира была временным положением. Таким образом, суд признал соответствующим конституции решение парламента от 2019 года, который отменил это положение и решил создать в этом регионе две союзные территории (имеющие меньше прав, чем штат) - Джамму и Кашмир и Ладакх.

Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Из-за этой территории в 1947 и 1965 годы вспыхивали индо-пакистанские войны. В настоящее время в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля, на которой сохраняется военная напряженность.