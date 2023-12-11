Словацкие перевозчики возобновили блокаду КПП на границе страны с Украиной

Дальнобойщики требуют отмены предоставленных Еврокомиссией льгот для украинских конкурентов в ЕС

БРАТИСЛАВА, 11 декабря. /ТАСС/. Союз автоперевозчиков Словакии возобновил начатую 1 декабря и приостановленную 5 декабря бессрочную блокаду единственного автомобильного КПП на границе страны с Украиной. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Блокада КПП "Вышне-Немецке" была возобновлена в 15:00 (17:00 мск). Словацкие дальнобойщики требуют отмены предоставленных Еврокомиссией льгот для украинских конкурентов в Евросоюзе. Они, согласно агентству, препятствуют въезду фур в Словакию из Украины.

При этом движению автобусов и легковых автомобилей через КПП препятствий не создается. Союз автоперевозчиков Словакии проинформировал в воскресенье, что присоединяется к протестам против льгот для украинских конкурентов, организованным с 6 ноября в Польше и с 11 декабря в Венгрии.

Союз автоперевозчиков Словакии с 16 ноября периодически проводит блокаду КПП "Вышне-Немецке".