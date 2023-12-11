В Италии заявили, что страны Европы работают над улучшением проекта документа COP28

Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин сообщил, что страны, участвующие в конференции ООН, могут и должны сделать больше

РИМ, 11 декабря. /ТАСС/. Италия вместе с европейскими партнерами работает над улучшением предложенного ОАЭ проекта итогового документа 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Об этом сообщил итальянский министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин.

"Мы работаем с нашими европейскими партнерами над улучшением предложения ОАЭ. Для более амбициозного текста необходимы дополнительные усилия", - приводит его слова агентство ANSA. По мнению министра, страны, участвующие в конференции ООН, могут и должны сделать больше.

Ранее стало известно, что новый проект итогового документа COP28 не содержит положения о поэтапном отказе от ископаемого топлива. В ключевой раздел документа, распространенного секретариатом Рамочной конвенции об изменении климата, добавлена формулировка, которая предполагает "сокращение как потребления, так и производства ископаемого топлива справедливым, упорядоченным и равноправным образом с целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году, до или около этого срока в соответствии с научными данными". В описании проекта говорится, что он был предложен председателем COP28 Султаном бен Ахмедом аль-Джабером, который занимает пост министра промышленности и передовых технологий ОАЭ, а также руководит национальной нефтяной компанией Абу-Даби ADNOC.

Предыдущий проект документа включал четыре формулировки о поэтапном отказе от ископаемого топлива, на обсуждении которых стороны сосредоточились в последние дни. Глобальный отказ от использования угля, нефти и газа стал самым спорным вопросом на COP28. Большинство делегаций настаивали на необходимости включить в текст документа соответствующее положение, однако страны ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, выступили категорически против любых формулировок, которые затрагивали бы вопрос добычи и использования углеводородов.