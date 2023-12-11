Число погибших журналистов в секторе Газа достигло 86

Cреди них три женщины

КАИР, 11 декабря. /ТАСС/. Число сотрудников средств массовой информации, погибших во время нынешней палестино-израильской эскалации в секторе Газа, возросло до 86. Такие данные приводит пресс-служба правительства палестинского анклава.

Согласно именному списку, опубликованному в официальном Telegram-канале пресс-службы, среди погибших три женщины.

На прошлой неделе Международный Комитет защиты журналистов (КЗЖ) подтвердил гибель 63 работников СМИ в секторе Газа с начала нового витка эскалации на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.