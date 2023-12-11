В Туркмении помиловали 302 осужденных в честь Международного дня нейтралитета

Среди них было шесть иностранных граждан

АШХАБАД, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов помиловал 302 осужденных, в том числе 6 иностранных граждан, в честь Международного дня нейтралитета, который отмечается 12 декабря. Об этом сообщили в официальной программе туркменского телевидения Watan.

Указ освобождает помилованных от несения основного наказания в виде лишения свободы. Силовым ведомствам предписано принять все необходимые меры, чтобы помилованные граждане были освобождены и в ближайшее время прибыли домой к своим семьям. Руководству областей, районов и городов поручено принять меры для обеспечения работой помилованных лиц.

Акции помилования в Туркмении проводятся несколько раз в год в честь государственных праздников и знаменательных дат. Последняя такая акция была проведена в сентябре в честь 32-й годовщины независимости страны, тогда президент помиловал 1 180 человек.