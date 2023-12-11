Буркина-Фасо считает, что "альянс государств Сахеля" может перерасти в экономический союз

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре поблагодарил государства, которые поставляют военную технику в страну для преследования и уничтожения террористов

РАБАТ, 11 декабря. /ТАСС/. Созданной осенью в оборонных целях "Альянс государств Сахеля", в который вошли Буркина-Фасо, Мали и Нигер, может со временем перерасти в экономический союз. Такую точку зрения высказал президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.

"Мы [Буркина-Фасо, Мали и Нигер] решили объединиться, поскольку без союза мы ничего не сможем сделать. Это привело к созданию "Альянса государств Сахеля" - оборонного объединения, которое перерастет в экономический альянс и многое другое", - приводит слова лидера правительственное Буркинийское информационное агентство.

Траоре также поблагодарил страны, которые поставляют военную технику в Буркина-Фасо для преследования и уничтожения террористов.

В сентябре Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны под названием "Альянс государств Сахеля". В учредительном документе отмечалось, что "нарушение суверенитета или территориальной целостности одного или нескольких участников хартии будет расценено как агрессия против всех сторон и потребует их помощи в индивидуальном или коллективном плане вплоть до применения военной силы".

В последние годы на территории Буркина-Фасо, Мали и Нигера развернули активную деятельность радикальные вооруженные группировки, атакующие как силовиков, так и мирное население.