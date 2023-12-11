В Словакии заявили, что Украина сможет стать ближе к ЕС только после завершения конфликта

Министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар подчеркнул, что "по Украине важнее всего заниматься поиском мирного решения конфликта"

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Украина сможет приблизиться к вступлению в Евросоюз только после завершения конфликта. Об этом заявил журналистам после встречи глав МИД стран ЕС министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

"Украина сможет гораздо значительнее приблизиться к членству в ЕС только после его (конфликта - прим. ТАСС) урегулирования, - сказал он. - По Украине важнее всего заниматься [поиском] мирного решения конфликта".

На встрече глав МИД, как проинформировал министр, обсуждался 12-й пакет санкций ЕС против РФ. "Я попросил всех наших партнеров поддержать продление исключения [на поставку российской нефти] для нашего нефтеперерабатывающего комбината [Slovnaft в Братиславе], поставляющего свою продукцию в Чехию и на Украину. Кажется, что это может быть решено еще перед саммитом [глав государств и правительств стран ЕС 14-15 декабря]. Исходя из этого и мы будем подходить к 12-му пакету санкций. Мы будем рассматривать, как он отразится на словацкой экономике и в целом на Словакии. Мы все это анализируем. Нашу позицию на саммите озвучит премьер-министр", - заявил Бланар.