США ввели санкции против 30 действующих и бывших чиновников за рубежом

В справке, распространенной американским внешнеполитическим ведомством, уточняется, что в черный список внесены, в частности, экс-премьер Гаити Жан-Макс Беллерив и бывший президент Республики Маршалловы Острова Майк Хаферти

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции по обвинениям в коррупции в отношении 30 с лишним действующих и отставных чиновников за рубежом, включая двух бывших глав государств и экс-руководителя разведки Боснии и Герцеговины (БиГ). Об этом объявили пресс-службы Госдепартамента США и американского министерства финансов.

Как уточняется в справке, распространенной американским внешнеполитическим ведомством, в черный список внесены, в частности, бывший премьер Гаити Жан-Макс Беллерив и экс-президент Республики Маршалловы Острова Майк Хаферти. Кроме того, под нынешние ограничительные меры попали бывший председатель нижней палаты Национального собрания (парламента) Афганистана Мир Рахман Рахмани и его ближайшие родственники. По данным Вашингтона, Рахмани несет ответственность за кражу "миллионов долларов по топливным контрактам", которые заключались правительством США в период американской военной операции в Афганистане. Наряду с этим санкции введены в отношении бывших генерального прокурора и шефа разведки БиГ Дианы Каймакович и Османа Мехмедагича, ряда других действующих и отставных иностранных должностных лиц, в том числе в Либерии и Доминиканской Республике.

По свидетельству госсекретаря США Энтони Блинкена, он своим решением применил ограничительные меры против "30 с лишним физических лиц". В практическом плане это означает прежде всего то, что всем им отныне закрыт въезд в США. Кроме того, Минфин США по своей линии ввел санкции в отношении 2 физических лиц (бывшего спикера парламента Афганистана и сына) и 44 связанных с ними структур.