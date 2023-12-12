Премьер Испании заявил, что ответ Израиля на атаку ХАМАС является несоразмерным

МАДРИД, 12 декабря. /ТАСС/. Израиль непропорционально отвечает на нападение боевиков радикального движения ХАМАС. Такое мнение выразил председатель правительства Испании Педро Санчес.

"В ответе, который, к сожалению, дает Израиль, нет пропорциональности, - сказал премьер в интервью телеканалу Telecinco. - И я считаю, что эта война должна прекратиться". "Я считаю, что мы должны предложить горизонт мира", - добавил он.

Во второй половине ноября в отношениях между Израилем и Испанией произошел дипломатический кризис после слов Санчеса о ситуации на Ближнем Востоке. Премьер королевства заявлял, что ответ на атаку ХАМАС не должен повлечь за собой гибель тысяч детей. Глава правительства также говорил, что международному сообществу пора признать Палестину, и выражал сомнения в том, что еврейское государство соблюдает международное гуманитарное право в секторе Газа.

В результате посла Испании дважды вызывали в МИД Израиля, также была отозвана для консультаций глава дипмиссии еврейского государства в Мадриде.