Комиссия высокого уровня подготовит предложения к переговорам лидеров Венесуэлы и Гайаны

Исполнительный вице-президент боливарианской республики Делси Родригес сообщила, что "комиссия имеет стратегическую задачу продолжить самые широкие консультации, чтобы закрепить мандат народа Венесуэлы, полученный 3 декабря на консультативном референдуме в защиту Женевского соглашения 1966 года"

КАРАКАС, 12 декабря. /ТАСС/. Комиссия высокого уровня по защите спорной с Гайаной территории Гайаны-Эссекибо подготовит предложения для президента Венесуэлы Николаса Мадуро к переговорам по территориальному конфликту с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али, которые состоятся 14 декабря в островном карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины. Об этом сообщила в понедельник на первом заседании комиссии, которое транслировалось по всем венесуэльским телеканалам, ее председатель, исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

"Комиссия высокого уровня защиты Гайаны-Эссекибо, которая начала свою работу, незамедлительно приступает к консультациям о позиции политических партий, чтобы наполнить предложения президента Николаса Мадуро на прямых переговорах с президентом Кооперативной Республики Гайаны", - отметила Родригес. Она указала, что "Комиссия высокого уровня призвана защитить юридические, законные права Венесуэлы на Гайану-Эссекибо".

Вице-президент сообщила, что "комиссия имеет стратегическую задачу продолжить самые широкие консультации, чтобы закрепить мандат народа Венесуэлы, полученный 3 декабря на консультативном референдуме в защиту Женевского соглашения 1966 года". Родригес подчеркнула, что это соглашение, предусматривающее прямые переговоры между двумя странами, является "единственным юридическим инструментом, который позволит найти политическое, мирное, практическое и приемлемое для обеих сторон решение" территориального конфликта.