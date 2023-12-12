В Австрии не готовы поддержать текущий проект пересмотра бюджета ЕС до 2027 года

Австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер критически отозвался о бюджетном плане Евросоюза на 2021-2027 годы, для которого было предложено увеличение в размере €67 млрд

ВЕНА, 12 декабря. /ТАСС/. Австрия не готова поддержать текущий проект пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на период до 2027 года, в который входит программа макрофинансовой помощи Еврокомиссии Украине объемом до €50 млрд. Об этом заявил австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер в ходе выступления перед комитетом по делам Евросоюза Национального совета республики (нижней палаты парламента).

"Как и другие малые и средние страны ЕС, Австрия также однозначно выступает за сохранение принципа единогласия по важным вопросам. Нехаммер критически отозвался о бюджетном плане ЕС на 2021-2027 годы, для которого было предложено увеличение в размере €67 млрд. Это все еще слишком много для Австрии и других стран-доноров несмотря на то, что сумма уже была снижена под давлением с их стороны. Австрия на это не согласится. Канцлер упомянул о возможности перераспределения и сокращения бюджетных средств в различных сферах", - говорится в протоколе парламентской сессии.

20 июня Еврокомиссия призвала страны Евросоюза внести дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, что необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине на следующие четыре года, а также финансирования борьбы с нелегальной с миграцией и поддержки европейской экономики. Как сообщил ранее глава Европейского совета Шарль Мишель, на саммите ЕС в конце октября в Брюсселе идею выделения дополнительных бюджетных взносов от стран Евросоюза для Украины заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще несколько государств. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС все еще не приняты.