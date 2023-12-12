Мадуро заявил о намерении решить территориальный спор с Гайаной мирным путем

Президент Боливарианской республики также назвал предстоящие переговоры с гайанским лидером Мухаммедом Ирфаана Али "большим достижением для Латинской Америки и карибских стран"

КАРАКАС, 12 декабря. /ТАСС/ Венесуэла будет добиваться решения территориального спора с Гайаной мирным и дипломатическим путем. Об этом в понедельник заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в авторской программе телеканала Venezolana de Televisión "С Мадуро плюс". Он высоко оценил инициативу по организации переговоров с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфаана Али, которые пройдут 14 декабря в островном карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины.

"Я считаю созыв встречи лицом к лицу [с президентом Гайаны] большим достижением для Латинской Америки и карибских стран. Мы об этом всегда говорили, идем по этому пути с большим желанием и голосом народа Венесуэлы", - указал президент. Он подчеркнул, что Венесуэла "будет добиваться и направлять по мирному дипломатическому пути решение конфликта, который возник из-за незаконных решений правительства Гайаны и Exxon Mobil".

Президент сообщил, что в письме выразил благодарность премьер-министру Сент-Винсент и Гренадины Ральфу Гонсалвесу, который председательствует в Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и вместе с Карибским сообществом (КАРИКОМ) является инициатором переговоров на высшем уровне по разрешению территориального спора между Венесуэлой и Гайаной.