ВС США подтвердили удар с подконтрольной хуситам территории по судну в Красном море

Strinda сообщила о пожаре на борту, жертв нет, уточняет CENTCOM

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило, что по норвежскому судну Strinda был нанесен удар крылатой ракетой, запущенной с подконтрольной хуситам территории Йемена.

"11 декабря судно Strinda подверглось удару противокорабельной крылатой ракеты, запущенной с подконтрольной хуситам территории Йемена, при прохождении через Баб-эль-Мандебский пролив", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на странице командования в соцсети X (ранее Twitter). Strinda сообщила о пожаре на борту, но на данный момент жертв нет, уточняет CENTCOM.

"Во время атаки рядом не было американских кораблей, но эсминец ВМС США Mason отреагировал на сигнал Strinda и в настоящее время оказывает помощь", - отмечается в заявлении.

Ранее агентство Associated Press информировало, что коммерческое судно Strinda подверглось нападению в Красном море на фоне участившихся атак мятежников-хуситов в этом регионе.

Центральное командование ВС США сообщило 3 декабря, что в международных водах в южной части Красного моря имели место четыре атаки с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на три коммерческих судна. Ракетный эсминец ВМС США Carney, как отмечалось в заявлении, в частности, "сбил беспилотник, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена", а также другие БПЛА и ракеты. По версии американской стороны, хуситы действовали при поддержке Ирана. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не может с достаточной уверенностью утверждать, что эсминец Carney был целью атаки.