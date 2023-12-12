Венгрия потребовала отложить до июня решение о переговорах по членству Украины в ЕС

По данным Financial Times, Будапешт также настаивает на том, что любая помощь Киеву не может поступать из совместного бюджета Евросоюза

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Венгрия считает, что финансовая помощь Киеву не может предоставляться из совместного бюджета ЕС и что решение о переговорах по членству Украины в сообществе должно быть принято не ранее июня. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на заявление венгерского министра по делам ЕС Яноша Боки.

Будапешт "настаивает на том, что любая помощь Украине не может поступать из совместного бюджета ЕС и что решение о переговорах о членстве должно подождать до выборов в Европейский парламент в июне", приводит издание слова министра.

"Венгрия не изменит своего решения, - подчеркнул Бока. - Мы можем говорить о периоде после декабрьского саммита со странами-членами, [но] я не вижу какого-либо фактора, который мог бы изменить наше решение, основанное на принципах".

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерен заблокировать предложение Брюсселя о предоставлении Киеву жизненно важной финансовой помощи в размере €50 млрд на саммите сообщества 14-15 декабря, напоминает издание.

Лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение о начале переговоров с Молдавией и Украиной о вступлении в ЕС на этой неделе, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.