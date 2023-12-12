У мэрии Вильнюсского района вымогали сотни тысяч долларов за восстановление данных

В результате хакерской атаки часть данных Вильнюсского самоуправления была зашифрована, из-за чего стало невозможным оформление социальных выплат

ВИЛЬНЮС, 12 декабря. /ТАСС/. Хакеры требовали у самоуправления Вильнюсского района сотни тысяч долларов за восстановление пострадавших в результате хакерской атаки данных. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил директор администрации муниципалитета Владисловас Кондратовичюс.

"Эта атака, по оценке ответственных служб, была предпринята криминальными элементами. За восстановление данных они потребовали выкуп в сотни тысяч долларов", - сказал он.

Часть данных Вильнюсского самоуправления была зашифрована хакерами, из-за чего стало невозможным оформление социальных выплат. Сотрудники муниципалитета вводят данные ручным способом по сохранившимся бумажным ведомостям, чтобы успеть перевести людям деньги до рождественских и новогодних праздников.

Восстановление электронной системы идет более недели. Как отмечают специалисты, декодировать все хакерские шифровки данных вряд ли удастся.