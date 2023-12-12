Китай выступил против злоупотребления экспортным контролем со стороны США

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Вашингтон нарушает законные права и интересы китайских компаний

ПЕКИН, 12 декабря. /ТАСС/. Китай выступает против злоупотребления мерами экспортного контроля со стороны США, нарушающего законные права и интересы китайских компаний. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"КНР считает, что США злоупотребляют мерами экспортного контроля, нанося серьезный ущерб законным правам и интересам китайских компаний, нарушая стабильность глобальных производственно-сбытовых цепочек чипов, принципы рыночной экономики и честной конкуренции, что не соответствует интересам ни одной из сторон. Китай решительно выступает против таких действий", - подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Мао Нин также заметила, что США в последнее время периодически заявляли о намерении "не разрывать связи" с Китаем в экономическом плане, однако действия Вашингтона говорят о противоположном. Она подчеркнула, что Китай продолжит защищать законные права и интересы своих компаний.

31 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что американская компания Nvidia прекратила принимать заказы китайских предприятий на новые чипы из-за экспортных ограничений США. В Вашингтоне сообщили в октябре, что последний пакет санкций для компьютерных чипов, которые используются при разработке моделей искусственного интеллекта, вступит в силу досрочно. Теперь любая компания, чьи устройства превышают контрольные показатели производительности, должна запросить лицензию у Министерства торговли США, чтобы получить разрешение на экспорт своей продукции в КНР.