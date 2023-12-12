Al Jazeera: США предложили Йемену участвовать в обеспечении безопасности в Красном море

По информации телеканала, страна будет участвовать в деятельности военной коалиции, чтобы противодействовать операциям хуситов

ДУБАЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты предложили международно признанному правительству Йемена вступить в коалицию по обеспечению безопасности в Красном море в связи с атаками мятежников-хуситов. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

"Мы получили приглашение от США принять участие в военной коалиции для обеспечения безопасности в Красном море", - сказал каналу источник в йеменском правительстве. "Мы будем участвовать в [деятельности] военной коалиции <…>, чтобы противодействовать операциям хуситов", - добавил он.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока он не прекратит операцию в палестинском анклаве. Так, 19 ноября представитель движения Яхья Сариа сообщил, что хуситы захватили в водах Аденского залива израильское грузовое судно Galaxy Leader и отбуксировали его к побережью Йемена, экипаж был задержан. Однако пресс-служба армии еврейского государства опровергла информацию о том, что судно является израильским.

В ночь на 12 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании проинформировал, что в районе Баб-эль-Мандебского пролива к западу от порта Моха на юго-западе Йемена произошел инцидент в судном, в результате которого на нем произошло возгорание, экипаж в безопасности. Позже агентство Associated Press со ссылкой на частные разведывательные компании сообщило, что норвежское коммерческое судно Strinda, которое перевозило нефть и химикаты, подверглось нападению в Красном море. Центральное командование ВС США подтвердило атаку на судно, уточнив, что удар был нанесен противокорабельной крылатой ракетой, запущенной с подконтрольной хуситам территории. На сигнал Strinda отреагировал эсминец ВМС США Mason. Мятежники утверждают, что они атаковали норвежское судно, которое следовало в Израиль, только после того, как "его экипаж отверг все предупреждения".