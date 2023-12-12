Европол обеспокоен растущей популярностью Bluetooth-трекеров у преступников

Их используют отслеживания местоположения незаконных товаров, в первую очередь наркотиков

ГААГА, 12 декабря. /ТАСС/. Bluetooth-трекеры приобретают все большую популярность у организованных преступных группировок для отслеживания местоположения незаконных товаров, в первую очередь наркотиков. С таким предостережением выступило Европейское полицейское агентство (Европол).

"Преступники всегда быстро осваивали новые и появляющиеся технологии, злоупотребляя ими для достижения своих преступных целей, - отметили в организации. - То же самое касается и Bluetooth-трекеров - небольших устройств, предназначенных для помощи людям в поиске личных предметов, таких как ключи и сумки. Преступники все чаще используют их для определения местоположения незаконных товаров".

В подавляющем большинстве случаев речь идет о контрабанде кокаина. Трекеры чаще всего обнаруживаются в партиях этого наркотика, спрятанных в контейнерах с пищевыми продуктами. Также их находили спрятанными в тайниках на морских судах.

Чтобы предупредить о неправомерном использовании этой технологии, Европол выпустил специальное уведомление. Закрытая версия этого уведомления распространена среди членов ЕС, а публичный вариант доступен на сайте организации.