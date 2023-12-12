12 декабря, 12:18

Додон считает, что новый парламент Молдавии аннулирует антироссийские инициативы Санду

По словам лидера оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова, несмотря на разобщенность молдавского общества, присутствует твердый консенсус по поводу необходимости сохранения нейтралитета и мира

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Новый парламент Молдавии аннулирует антироссийские инициативы президента страны Майи Санду. Уверенность в этом высказал лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, комментируя предложенный президентом проект стратегии национальной безопасности, где РФ обозначена как "главная экзистенциальная угроза".

"Даже если эта стратегия и будет принята, следующее парламентское большинство однозначно ее аннулирует, потому что она не отвечает интересам большинства граждан Молдовы", - написал Додон в Telegram-канале. По его словам, этот документ отвечает лишь интересам контролирующей парламент проевропейской Партии действия и солидарности, а также ее западных партнеров. Додон отметил, что, несмотря на разобщенность молдавского общества, здесь присутствует твердый консенсус по поводу необходимости сохранения нейтралитета и мира.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инициативу Санду безосновательной, отметив, что Россия всегда с большим уважением относилась к интересам Молдавии. Нынешнюю позицию Кишинева по отношению к Москве она назвала русофобской. 

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