По словам лидера оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова, несмотря на разобщенность молдавского общества, присутствует твердый консенсус по поводу необходимости сохранения нейтралитета и мира

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Новый парламент Молдавии аннулирует антироссийские инициативы президента страны Майи Санду. Уверенность в этом высказал лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, комментируя предложенный президентом проект стратегии национальной безопасности, где РФ обозначена как "главная экзистенциальная угроза".

"Даже если эта стратегия и будет принята, следующее парламентское большинство однозначно ее аннулирует, потому что она не отвечает интересам большинства граждан Молдовы", - написал Додон в Telegram-канале. По его словам, этот документ отвечает лишь интересам контролирующей парламент проевропейской Партии действия и солидарности, а также ее западных партнеров. Додон отметил, что, несмотря на разобщенность молдавского общества, здесь присутствует твердый консенсус по поводу необходимости сохранения нейтралитета и мира.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инициативу Санду безосновательной, отметив, что Россия всегда с большим уважением относилась к интересам Молдавии. Нынешнюю позицию Кишинева по отношению к Москве она назвала русофобской.