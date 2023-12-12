СМИ: визит Зеленского на Кабо-Верде привел к конфликту президента и премьера страны

Как сообщила радиостанция RFI, Жозе Мария Невиш обещает принять меры

ПРЕТОРИЯ, 12 декабря. /ТАСС/. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Кабо-Верде Жозе Улисиша Коррейа-и-Силвы, состоявшаяся 10 декабря, не понравилась президенту Жозе Марии Невишу, в результате в стране разразился внутриполитический кризис. Лидер страны обещает принять меры. Об этом сообщила радиостанция RFI.

"Я был глубоко удивлен этой встречей, я проясню этот вопрос и приму соответствующие меры", - сказал президент, слова которого приводит радиостанция.

Руководитель посчитал встречу, которая состоялась без его ведома, признаком "борьбы за лидерство" в стране и раскритиковал правительство за "институциональную нелояльность" в вопросах внешней политики.

Встреча премьер-министр Кабо-Верде с президентом Украины состоялась в международном аэропорту имени Амилкара Кабрала, по пути Зеленского на инаугурацию лидера Аргентины.