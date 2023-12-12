Кулеба заявил о снятии угрозы выступления Венгрии против членства Украины в ЕС

В Европе нет страны, которая не хочет видеть Киев в составе Евросоюза, заявил глава украинского МИД

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что угроза блокирования Будапештом членства Украины в Евросоюзе снята по итогам встречи в понедельник с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

"Нет ни одной страны ЕС, которая не хочет видеть Украину в составе Евросоюза. Есть страна, которая хочет более медленного процесса вступления и хочет более тщательно изучить его последствия - Венгрия, - сказал он. - Однако по результатам переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, снята".

Кулеба при этом не стал говорить, обсуждал ли он с Сийярто конкретные сроки поддержки Венгрией возможности открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС, в частности, снимет ли Будапешт свои возражения по этому вопросу на саммите Евросоюза, который должен состояться 14-15 декабря.

"Сегодня мы получили первый непубличный и неофициальный сигнал от Венгрии, который свидетельствует про окно возможностей", - добавил при этом глава МИД Украины.

Встреча Кулебы с Сийярто состоялась в понедельник. После встречи Сийярто заявил, что Европейский союз пока не готов начать переговоры с Украиной о вступлении и должен подумать о других формах двустороннего сотрудничества.

Саммит Евросоюза рассмотрит 14-15 декабря вопрос о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Венгрия неоднократно заявляла, что для начала этих переговоров время еще не пришло. На этом фоне Кулеба в понедельник допустил, что решение о членстве Украины в ЕС может быть не принято на этой неделе. Портал Euractiv при этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщал, что начало официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз может быть перенесено на март.