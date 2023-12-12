СБУ возбудила дело по восьми статьям из-за хакерской атаки на "Киевстар"

По данным РБК-Украина, в качестве одной из версий рассматривается деятельность российских спецслужб

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту кибератаки на одного из крупнейших национальных операторов мобильной связи "Киевстар". Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на информацию ведомства.

Отмечается, что производство начато по восьми статьям УК Украины, среди которых, в частности, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны, госизмена, диверсия и нарушение законов и обычаев войны. В качестве одной из версий рассматривается деятельность российских спецслужб.

Сейчас киберспециалисты СБУ оказывают помощь сотрудникам "Киевстара" и координируют усилия всех госучреждений для скорейшего восстановления сети.

Ранее гендиректор компании Александр Комаров сообщил, что атака на сервисы компании привела к частичному разрушению IT-инфраструктуры. По его словам, пока невозможно назвать точное время, когда последствия случившегося будут устранены.

Отключение сети "Киевстара" привело к многочисленным проблемам среди жителей Украины, это касается и мобильной связи, и доступа в интернет. В частности, отключилась система национального роуминга, начались сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины - "Приватбанка" и "Ощадбанка". Энергохолдинг "ДТЭК" предупредил об отключении части телефонных номеров, которые компания использовала для связи. В нескольких регионах страны, в том числе в Киевской области, наблюдаются проблемы с работой сирен тревоги.

Проблемы у "Киевстара" начались после 08:00 мск. Сеть компании охватывает, по ее собственным данным, все регионы страны, она включает около 24,4 млн мобильных абонентов и более 1 млн пользователей широкополосного интернета.