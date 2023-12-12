По словам Тьерри Мариани, Запад изображает президента Украины героем, "в то время как он привел свою страну к войне"

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Страны Запада оказывают помощь мафиозному режиму украинского лидера Владимира Зеленского, закрывая глаза на его многочисленные преступления. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани.

"Вполне возможно, что, приведя к власти этого сомнительного президента, Запад создал монстра, готового пожертвовать украинской молодежью ради незаконных и недостижимых целей", - сказать парламентарий.

Как отметил депутат, Зеленский "ведет себя как мафиози, готовый ликвидировать тех, кого он считает угрозой для собственной власти". "Он преследовал оппозицию еще до конфликта, развернув с помощью своих секретных служб, обученных ЦРУ, многочисленные операции по устранению оппозиционеров за границей. Среди жертв режима журналистка Дарья Дугина, экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Не говоря уже о диверсии на газопроводе "Северный поток - 2", которая была атакой против Европы и должна была бы стать предметом судебного процесса против украинского правительства", - указал политик.

Запад, заметил депутат ЕП, изображает президента Украины героем, "в то время как он привел свою страну к войне, отказываясь выполнять минские соглашения". "Зеленский уже давно покинул берега разума. Его сегодняшняя политика является государственным терроризмом", - подчеркнул он.

Европарламентарий считает, что "украинское общество начинает осознавать методы тиранической власти Зеленского". "Он уже объявил, что не будет проводить президентские выборы в следующем году", - констатировал Мариани.

6 ноября Зеленский заявил, что "сейчас не время для проведения президентских выборов" и потребовал прекратить "вбрасывать в общество" эту тему.