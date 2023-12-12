12 декабря, 14:09
Военная операция на Украине

Евродепутат заявил, что Запад закрывает глаза на преступления мафиозного режима Зеленского

По словам Тьерри Мариани, Запад изображает президента Украины героем, "в то время как он привел свою страну к войне"

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Страны Запада оказывают помощь мафиозному режиму украинского лидера Владимира Зеленского, закрывая глаза на его многочисленные преступления. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани.

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"Вполне возможно, что, приведя к власти этого сомнительного президента, Запад создал монстра, готового пожертвовать украинской молодежью ради незаконных и недостижимых целей", - сказать парламентарий.

Как отметил депутат, Зеленский "ведет себя как мафиози, готовый ликвидировать тех, кого он считает угрозой для собственной власти". "Он преследовал оппозицию еще до конфликта, развернув с помощью своих секретных служб, обученных ЦРУ, многочисленные операции по устранению оппозиционеров за границей. Среди жертв режима журналистка Дарья Дугина, экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Не говоря уже о диверсии на газопроводе "Северный поток - 2", которая была атакой против Европы и должна была бы стать предметом судебного процесса против украинского правительства", - указал политик.

Запад, заметил депутат ЕП, изображает президента Украины героем, "в то время как он привел свою страну к войне, отказываясь выполнять минские соглашения". "Зеленский уже давно покинул берега разума. Его сегодняшняя политика является государственным терроризмом", - подчеркнул он.

Европарламентарий считает, что "украинское общество начинает осознавать методы тиранической власти Зеленского". "Он уже объявил, что не будет проводить президентские выборы в следующем году", - констатировал Мариани.

6 ноября Зеленский заявил, что "сейчас не время для проведения президентских выборов" и потребовал прекратить "вбрасывать в общество" эту тему. 

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