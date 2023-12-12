Институты ЕС согласовали введение уголовной ответственности за нарушение санкций

МАДРИД, 12 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент согласовали директиву по введению уголовной ответственности за нарушение санкций сообщества. Об этом сообщило в соцсети X (ранее Twitter) председательство Испании в Совете ЕС.

По его информации, были "завершены переговоры по директиве, вводящей уголовную ответственность и санкции за нарушение рестрикций ЕС". "Директива гарантирует, что те, кто нарушает или уклоняется от санкций ЕС, будут привлечены к ответственности", - говорится в публикации.