12 декабря, 14:05,
обновлено 12 декабря, 15:05
Военная операция на Украине

Белый дом: Украина без помощи США не получит боеприпасы для контрнаступления в 2024 году

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что "контрнаступление не достигло таких успехов, на которые надеялась Украина"

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Украина без дальнейшей военной помощи США не сможет аккумулировать достаточно боеприпасов и вооружения для попытки контрнаступления в 2024 году. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Я считаю, что без этой помощи мы просто не сможем передать им такие объемы артиллерийских снарядов и других боеприпасов и вооружений, чтобы у них был такой прогресс на поле боя, какой мы видели в течение последних 18 месяцев", - сказал он, выступая в Вашингтоне на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal. Вместе с тем Салливан признал, что "контрнаступление не достигло таких успехов, на которые надеялась Украина".

"И мы считаем, что, если мы обеспечим помощь, Украина сможет продолжить оказывать давление на позиции России <...>. Так что, я думаю, 2024 год будет очень трудным, если мы не сможем обеспечить помощь Украине", - считает он.

Запрос властей США

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР на прошлой неделе не прошел процедурное голосование в Сенате несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы. 

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