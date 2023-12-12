ФРГ завершила вывод солдат с базы миссии MINUSMA в Мали

Участие в двух миссиях в стране обойдется Германии в €4,3 млрд

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Германии в соответствии с планом завершили вывод солдат, которые участвовали в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Об этом сообщило Минобороны ФРГ. Ранее эту информацию распространило агентство DPA со ссылкой на источники в военных кругах.

Последние германские солдаты и техника были вывезены с базы 12 декабря, отмечается в сообщении.

Бундесвер (Вооруженные силы Германии) в последние годы принимал участие в MINUSMA и в инструкторской миссии ЕС EUTM. Численность первого контингента составляла 1 100 человек, второго - 350. Участие в двух разных миссиях в Мали предполагалось завершить до конца текущего года. Они обойдутся Германии в конечном итоге в €4,3 млрд.

В новость были внесены изменения (18:18 мск) - меняется источник информации на официальный.