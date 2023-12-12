Си Цзиньпин назвал Вьетнам приоритетным направлением дипломатии Китая

Председатель КНР призвал вьетнамскую сторону "в полной мере использовать эффективность механизма взаимодействия" между центральными СМИ и аналитическими центрами двух стран

ПЕКИН, 12 декабря. /ТАСС/. Развитие отношений с Вьетнамом является приоритетным направлением китайской дипломатии. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в своей статье для вьетнамской газеты Nhân Dân.

"Коммунистическая партия Китая и правительство КНР всегда рассматривали развитие китайско-вьетнамских отношений в качестве приоритетного направления китайской дипломатии", - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства фрагмент публикации.

Лидер КНР также призвал вьетнамскую сторону "расширять дружественное сотрудничество и обмены, в полной мере использовать эффективность механизма взаимодействия между китайскими и вьетнамскими центральными средствами массовой информации, аналитическими центрами, укреплять взаимодействие в области культуры и туризма, углублять сотрудничество между издательскими учреждениями, радио, кино и телевидением и другими ведомствами двух стран, а также наращивать сотрудничество в области образования, спорта, здравоохранения".

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), председатель КНР Си Цзиньпин во вторник прибыл с государственным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ). Его визит осуществляется по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга и президента СРВ Во Ван Тхыонга.