МИД Пакистана вызвал поверенного в делах Афганистана в связи с терактом в Дарабане

Исламабад "выступил с решительным демаршем" и предложил афганскому дипломату передать требование о проведении расследования, рассказали в пакистанском внешнеполитическом ведомстве

ИСЛАМАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Пакистана вызвало временного поверенного в делах Афганистана в связи с нападением террористов в районе Дарабан провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает пресс-служба пакистанского внешнеполитического ведомства.

"Пакистан выступил с решительным демаршем в адрес временного правительства Афганистана в связи с произошедшим сегодня смертоносным нападением", - говорится в пресс-релизе. Временному поверенному в делах Афганистана было предложено передать в Кабул требование Исламабада о проведении расследования, публичном осуждении нападения и выдаче участников и организаторов теракта пакистанским властям.

Как отмечается в сообщении МИД Пакистана, в результате теракта в районе Дарабан, ответственность за который взяла на себя группировка "Техрик-и-Джихад Пакистан", связанная с запрещенной организацией "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, пакистанская ячейка запрещенного в РФ движения "Талибан"), погибло "множество людей, включая 23 военнослужащих".

Ранее во вторник шесть экстремистов атаковали блокпост сил безопасности в районе Дарабан. При нападении автомобиль со взрывчаткой, которым управлял террорист-смертник, врезался в здание школы, где находились военнослужащие. Взрыв привел к обрушению здания и гибели 23 солдат. Шесть участвовавших в нападении боевиков были ликвидированы. Еще 21 террорист был нейтрализован в ходе двух операций сил безопасности в округе Дера-Исмаил-Хан в той же провинции. В боях с экстремистами там погибли двое военнослужащих.

ТТП пользуется широкой поддержкой Афганистана, который отказывается от борьбы с этой базирующейся на его территории группировкой под предлогом того, что пакистанские талибы воевали вместе с "Талибаном" против войск США.

В декабре 2022 года переговоры властей Пакистана с ТТП о прекращении террористических вылазок зашли в тупик и были прерваны. По данным пакистанского МВД, с августа 2021 года, когда в Афганистане захватили власть талибы, число терактов в Пакистане возросло на 60% и составило 420. Количество терактов с участием террористов-смертников увеличилось на 500%, до 141.