В Сенате США назвали нулевыми шансы на выделение помощи Киеву без сделки по границе

Республиканцы обеих палат Конгресса придерживаются одной и той же позиции, объяснил сенатор Маркуэйн Маллин

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Шансы на одобрение Конгрессом США дальнейшей помощи Украине без договоренностей с Белым домом об ужесточении контроля над южной американской границей полностью отсутствуют. С таким заявлением выступил член Сената Конгресса Маркуэйн Маллин (республиканец, от штата Оклахома).

"Шансы равны нулю на то, что пакет помощи Украине и Израилю пройдет через Палату представителей [Конгресса] без подлинной, значимой пограничной безопасности", - подчеркнул законодатель в интервью телекомпании CNN. При этом Маллин заверил, что республиканцы и в Палате представителей, и в Сенате придерживаются одной и той же позиции по обозначенному блоку вопросов. "Скажу вам, что <...> мы стоим вместе с республиканцами Палаты представителей, настаивая на том, чтобы добиться этого", - отметил сенатор.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Вашингтоне с визитом. В его рамках он посетил ранее во вторник Конгресс США для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном. Позднее Зеленский будет принят в Белом доме президентом США Джо Байденом.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Майк Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.