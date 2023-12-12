В Болгарии начались работы по демонтажу памятника Советской армии

Бронзовые фигуры в Софии разрежут на части не более четырех тонн каждая

СОФИЯ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Болгарии начали демонтаж памятника Советской армии в Софии, у фигуры советского солдата была отрезана рука, державшая автомат ППШ, который был грозным оружием в борьбе с фашизмом. В среду работы по демонтажу памятника продолжатся.

Бронзовые фигуры, которые в знак признательности к "советской армии - освободительнице" установили в центре Софии в 1954 году, будут разрезаны на части весом не более четырех тонн каждая.

В вечерние часы защитников монумента корреспондент ТАСС в районе памятника не заметил, зато было много тех, кто радовался происходящему.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что действия властей Болгарии по демонтажу памятника Советской армии непростительны. Дипломат обратила внимание, что настойчивые предложения России о проведении консультаций по дальнейшей судьбе монумента были проигнорированы болгарской стороной "без всякой застенчивости".

Ранее глава софийской районной администрации Трайчо Трайков в интервью Болгарскому национальному телевидению заявил, что памятник Советской армии в Софии имеет серьезные конструктивные дефекты, представляет опасность для окружающих и должен быть демонтирован для проведения реставрации. По словам чиновника, проведенное специалистами обследование выявило повреждение оснований бронзовых фигур, которые без проведения реставрации и ремонта могут обрушиться под собственной тяжестью.

Споры вокруг памятника, возведенного в 1954 году, возникали в Болгарии неоднократно. Решение о его демонтаже городской совет Софии принимал в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу были прекращены. Памятник многократно становился мишенью для вандалов. Софийские депутаты в марте снова большинством голосов поддержали инициативу правых политических объединений о демонтаже и перемещении памятника Советской армии.