Алжир примет для лечения 400 раненых палестинских детей из сектора Газа

Им будут оказывать помощь в гражданских и военных структурах системы здравоохранения республики

РАБАТ, 12 декабря. /ТАСС/. Алжир примет у себя для лечения 400 детей из сектора Газа, которые получили ранения в результате бомбардировок израильской армии. Об этом сообщает алжирское радио.

Палестинским детям окажут медицинскую помощь в гражданских и военных структурах системы здравоохранения республики, расположенных в провинциях Алжир, Оран и Константина.

По данным Минздрава сектора Газа, число погибших на территории анклава в результате ударов армии Израиля превысило 18,4 тыс., еще более 50 тысяч получили ранения. Большинство жертв - это женщины и дети.