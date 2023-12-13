Израиль заявил об ударах по позициям армии Сирии и объектам "Хезболлах" в Ливане

По данным израильской армии, под ударом оказалась военная инфраструктура сирийской армии и шиитской организации

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 декабря. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удары по позициям армии в Сирии и по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Самолеты и танки Армии обороны Израиля некоторое время назад нанесли удары по военной инфраструктуре и военным позициям сирийской армии на территории Сирии", - говорится в сообщении.

"Кроме того, истребитель ВВС [Израиля] недавно нанес удар по военной инфраструктуре, а силы Армии обороны Израиля нанесли удар по пусковой установке террористической организации "Хезболлах" на ливанской территории", - добавили военные.

Ранее армейская пресс-служба сообщала, что израильские военные зафиксировали во вторник вечером обстрелы со стороны Сирии и Ливана и наносят ответные удары.