В Палестине сообщили, что арабские государства представят проект резолюции СБ ООН

Постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур уточнил, что готовящийся документ потребует разрешить грузовикам проезжать более чем через один контрольно-пропускной пункт

ООН, 13 декабря. /ТАСС/. Арабские государства начнут работу над проектом резолюции Совета Безопасности ООН о доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур.

"Еще один проект резолюции, по которому мы начнем интенсивные переговоры сегодня вечером и завтра в Совета Безопасности, потребует разрешить грузовикам проезжать более чем через один контрольно-пропускной пункт, не только КПП "Рафах", но и все КПП в Газе, особенно те, где есть технологии для проверки грузовиков", - сказал он.

"В этом нуждается население сектора Газа. И нам также необходимо добиться прекращения огня, чтобы позволить этому огромному количеству гуманитарной помощи достичь каждого уголка сектора Газа", - добавил дипломат, подчеркнув, что задача в том, чтобы пропускать в анклав сотни грузовиков в день.