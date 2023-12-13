ХАМАС приветствует принятие ГА ООН резолюции с требованием о прекращении огня

Официальный представитель движения Иззат ар-Ришк призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль, чтобы он "прекратил свою агрессию"

ДУБАЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС приветствует принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на официального представителя движения Иззата ар-Ришка.

По его словам, ХАМАС призывает международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы заставить его соблюдать резолюцию ГА ООН. Как отметил ар-Ришк, Израиль должен "прекратить свою агрессию, геноцид и этнические чистки в отношении палестинского народа".

Генассамблея ООН проголосовала во вторник за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 153 государства, в том числе Россия. Против высказались 10 стран, в числе которых Израиль и США. Воздержались от голосования 23 государства, включая Великобританию, Германию и Украину. При этом ГА ООН отклонила американскую поправку с требованием осуждения ХАМАС. Кроме того, была отклонена поправка Австрии с уточнением о том, что заложники удерживаются ХАМАС и другими группировками.