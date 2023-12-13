Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Вьетнама

Также председатель КНР посетил мавзолей Хо Ши Мина

ПЕКИН, 13 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Ханое с главой вьетнамского правительства Фам Минь Чинем. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, ранее в этот же день китайский лидер посетил мавзолей Хо Ши Мина, где принял участие в церемонии возложения венков.

Си Цзиньпин 12-13 декабря находится с государственным визитом во Вьетнаме. Китайский лидер встретился с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Стороны выступили за разрешение морских споров мирными средствами.