Мажилис Казахстана ратифицировал протокол о модернизации Киргизией пунктов пропуска в ЕАЭС

Документ касается продления срока модернизации Бишкеком пунктов пропуска на таможенной границе союза с 96 до 108 месяцев

АСТАНА, 13 декабря. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании принял закон о ратификации протокола об условиях по применению Киргизией Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Документ касается продления срока модернизации Киргизией пунктов пропуска на таможенной границе союза. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

Протокол подписан 25 мая 2023 года в городе Москве. "Предлагается продлить для Киргизской Республики срок проведения модернизации пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС в соответствии с требованиями регулирующих таможенные правоотношения международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза, с 96 месяцев до 108 месяцев", - говорится в заключении комитета по финансам и бюджету Мажилиса.

Как пояснил вице-премьер - министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, ранее Киргизия в соответствии с переходными положениями по ее присоединению к ЕАЭС взяла на себя обязательство обеспечить обустройство и материально-техническое оснащение всех пунктов пропуска на таможенной границе союза в течение 24 месяцев. При этом аналогичный протокол продлевался три раза. Однако Киргизия не уложилась в указанные сроки. Поэтому срок модернизации пунктов пропуска продлен до 12 августа 2024 года. "На текущий день 13 пунктов пропуска полностью модернизированы. Но по одному пункту пропуска на киргизско-таджикской границе работа не завершена", - отметил Жамаубаев.

После принятия Мажилисом закон о ратификации протокола об условиях по применению Киргизией Договора о ЕАЭС поступит на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату) парламента.