Си Цзиньпин отметил особый статус отношений КНР с Вьетнамом

Китайский лидер также выразил готовность углублять двусторонние стратегические связи

ПЕКИН, 13 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председатель КНР Си Цзиньпин на состоявшейся в Ханое встрече с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом заявил об особом статусе дипломатических отношений между двумя государствами. Китайский лидер также выразил готовность углублять двусторонние стратегические связи.

"Это мой третий государственный визит во Вьетнам с тех пор, как я стал генсеком ЦК КПК и председателем КНР", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Он напомнил, что в октябре 2022 года генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг посетил КНР. "Это мой ответный визит, к тому же моя последняя зарубежная поездка в этом году, что в полной мере демонстрирует особый статус китайско-вьетнамских отношений в дипломатии Китая, особенно при выстраивании отношений с соседями", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Председатель КНР напомнил, что новый статус взаимодействия двух государств - китайско-вьетнамское сообщество единой судьбы, о котором было объявлено накануне, оно "отвечает основополагающим интересам Китая и Вьетнама, соответствует направлению развития их двусторонних отношений". Си Цзиньпин назвал это "историческим решением, принятым с учетом долгосрочной перспективы". "КНР готова сотрудничать с вьетнамской стороной, углублять стратегический диалог", - подчеркнул он.