Президент Гайаны отказался обсуждать территориальный спор с Венесуэлой на встрече с Мадуро

Мухаммед Ирфаан Али заявил, что стороны должны руководствоваться вердиктом Международного суда ООН по этому вопросу

ГАВАНА, 13 декабря. /ТАСС/. Территориальный спор Гайаны и Венесуэлы не подлежит обсуждению, стороны должны руководствоваться вердиктом Международного суда ООН по этому вопросу. Об этом заявил президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али в письме, адресованном премьер-министру Сент-Винсента и Гренадин Ральфу Гонсалвесу.

"У меня есть мандат Национальной ассамблеи (парламента - прим. ТАСС) Гайаны, которая единогласно постановила, что сухопутная граница не является предметом двусторонних переговоров, а урегулирование этого вопроса должно происходить в Международном суде ООН до финального вердикта", - написал Ирфаан Али премьеру Сент-Винсента и Гренадин, где 14 декабря пройдут переговоры президентов Венесуэлы и Гайаны. Письмо опубликовано на странице гайанского лидера в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Позвольте заверить вас, что я готов говорить с президентом [Венесуэлы Николасом] Мадуро о любом другом аспекте, который может способствовать исправлению и укреплению дружеских отношений между нашими странами", - резюмировал президент Гайаны.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо продолжается уже более ста лет. Она составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из 800 тыс. общего населения страны. Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.