Представители стран ОДКБ обсуждают в Минске миграционную обстановку

По данным МВД Белоруссии, участники встречи поделятся опытом по вопросам миграционного контроля в отношении иностранцев, выдачи им разрешений на временное проживание и прием в гражданство в упрощенном порядке, противодействия нелегальной занятости трудовых мигрантов

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Участники заседания координационного совета руководителей компетентных органов государств - членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией обсуждают в Минске вопросы миграционного контроля за иностранцами и выдачи им разрешений на временное проживание. Об этом сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

"Делегации из Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Беларуси и секретариата ОДКБ подведут итоги проведения в 2023 году региональной операции ОДКБ по противодействию незаконной миграции, обменяются мнениями о миграционной ситуации в государствах - членах организации", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

По данным МВД, участники встречи также поделятся опытом по вопросам миграционного контроля в отношении иностранцев, выдачи им разрешений на временное проживание и прием в гражданство в упрощенном порядке, противодействия нелегальной занятости трудовых мигрантов.

Участники заседания обсудят вопросы совершенствования деятельности координационного совета, по результатам встречи будут подписаны итоговые документы, добавили в МВД Белоруссии.