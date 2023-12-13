Талибы заявили о непричастности к теракту в Пакистане

Представитель временного афганского правительства Забихулла Муджахид сообщил о готовности провести расследование в связи с обвинениями со стороны Исламабада

ДУБАЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не имеет отношения к теракту в Пакистане и готово провести расследование в связи с обвинениями со стороны Исламабада. Об этом заявил представитель сформированного талибами временного афганского правительства Забихулла Муджахид.

В комментарии агентству Reuters он отметил, что Афганистан не связан с недавним нападением в Пакистане. "Если они попросят провести расследование, если они поделятся с нами деталями, мы проведем расследование", - добавил он.

12 декабря шесть экстремистов атаковали блокпост сил безопасности Пакистана в районе Дарабан провинции Хайбер-Пахтунхва. При нападении автомобиль со взрывчаткой, которым управлял террорист-смертник, врезался в здание школы, где находились военнослужащие. Взрыв привел к обрушению здания и гибели 23 солдат. Все участвовавшие в нападении боевики были ликвидированы. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Техрик-и-Джихад Пакистан", связанная с запрещенной в республике "Техрик-и-Талибан Пакистан" (пакистанская ячейка "Талибана").

МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Афганистана и потребовал, чтобы Кабул провел расследование, публично осудил нападение и выдал участников и организаторов теракта пакистанским властям. Как сообщила газета The Express Tribune, правительство Пакистана рассматривает возможность нанесения ударов по позициям боевиков на территории Афганистана.