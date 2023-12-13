Президент Гайаны заявил, что нефть Эссекибо принадлежит стране

Мухаммед Ирфаан Али сообщил о планах разрабатывать эти месторождения по своему усмотрению

ГАВАНА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али заявил, что запасы нефти в районе Эссекибо, на который претендует Венесуэла, являются гайанской собственностью, страна будет разрабатывать эти месторождения по своему усмотрению. Об этом лидер Гайаны сказал в интервью региональным отделениям радиовещательной корпорации Би-би-си - BBC News Mundo и BBC News Brasil.

"Если запасы нефти <…> принадлежат Эссекибо, то это нефть Гайаны, и мы собираемся разрабатывать наши запасы нефти в контексте региональной энергетической безопасности", - отметил Ирфаан Али. Он добавил, что Гайана готова рассматривать инвестиции в нефтедобычу со стороны стран региона, в том числе и Венесуэлы.

"Говорить мне, что мы должны заключить соглашение с Венесуэлой о разделении доходов от добычи ресурсов нашей страны, - это оскорбление народа Гайаны. Этого никогда не произойдет", - ответил Ирфаан Али на вопрос о готовности Гайаны разделить с Венесуэлой прибыль от добычи нефти.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо продолжается уже более 100 лет. Она составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из 800 тыс. общего населения страны. Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.