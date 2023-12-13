Президент Гайаны надеется, что Россия повлияет на Венесуэлу для решения их спора

Мухаммед Ирфаан Али заявил, что видел в Совете Безопасности ООН, как Россия заявила о том, что Венесуэла должна уважать международное право

ГАВАНА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али надеется, что российский лидер Владимир Путин на предстоящей встрече с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро призовет его к соблюдению решений Международного суда ООН по венесуэльско-гайанскому территориальному спору.

"Я видел в Совете Безопасности ООН, что Россия заявила о том, что Венесуэла должна уважать международное право. Поэтому я надеюсь, что президент [Владимир] Путин скажет президенту [Николасу] Мадуро, что тот должен уважать решение Международного суда ООН", - заявил Ирфаан Али в интервью региональным отделениям радиовещательной корпорации BBC - BBC News Mundo и BBC News Brasil.

Ранее в МИД РФ заявляли о том, что вопрос территориального спора Венесуэлы и Гайаны лежит в плоскости двусторонних отношений и должен быть урегулирован в добрососедском ключе. Москва также призывала стороны воздерживаться от любых действий, способных разбалансировать ситуацию и нанести взаимный ущерб.

5 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что визит президента Венесуэлы в Москву планируется на декабрь, но конкретные даты будут названы в ближайшие дни.

Территориальный конфликт

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо продолжается уже более 100 лет. Она составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из 800 тыс. общего населения страны. Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.