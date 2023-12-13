Президент Гайаны не исключил возможность размещения военной базы США в стране

Мухаммед Ирфаан Али надеется, что союзники Гайаны окажут всю необходимую поддержку республике, "в какой бы форме она ни выражалась"

ГАВАНА, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Гайаны не исключают возможность размещения военной базы США в стране, в регионе бассейна реки Амазонки, на фоне обострения ситуации вокруг территориального спора с Венесуэлой. С таким утверждением выступил президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али в интервью региональным отделениям радиовещательной корпорации BBC - BBC News Mundo и BBC News Brasil.

"Мы сделаем все, что потребуется, чтобы гарантировать суверенитет и территориальную целостность Гайаны", - сказал Ирфаан Али, отвечая на вопрос, разрешит ли правительство Гайаны разместить в стране базу США.

По словам лидера Гайаны, в республике следят за всеми действиями Венесуэлы. "Мы анализируем все разведданные и в нужный момент примем соответствующее решение. Но что бы ни потребовалось, <...> мы сделаем это", - пояснил он.

В ответ на уточняющий вопрос о создании военной базы США глава государства выразил надежду, что союзники Гайаны окажут всю необходимую поддержку республике, "в какой бы форме она ни выражалась".

Как сообщает радиостанция, правительство Бразилии опасается возможного размещения иностранной военной базы в регионе.