Экс-президента Сьерра-Леоне заподозрили в организации попытки переворота

По словам генерального инспектора полиции Уильяма Файя Селлу, допросы Эрнеста Бэя Коромы будут продолжаться до вынесения решения о его причастности к событиям 26 ноября, когда вооруженная группа лиц напала на казармы и тюрьму в городе Фритаун

НАЙРОБИ, 13 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Сьерра-Леоне Эрнест Бэй Корома входит в круг подозреваемых в организации неудавшейся попытки государственного переворота. Об этом сообщило Министерство информации западноафриканской республики.

"Бывший президент Эрнест Бэй Корома является подозреваемым в [рамках] расследования неудавшейся [попытки] государственного переворота", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По словам генерального инспектора полиции Сьерра-Леоне Уильяма Файя Селлу, допросы экс-главы государства будут продолжаться до вынесения решения о его причастности к событиям 26 ноября, когда вооруженная группа лиц напала на казармы и тюрьму в городе Фритаун.

7 декабря полиция Сьерра-Леоне вызвала бывшего президента на допрос в рамках расследования неудавшейся попытки госпереворота. Власти западноафриканской страны ввели несколько ограничений в отношении Коромы, в том числе ограничили его передвижение и круг общения. Ранее сообщалось о задержании Амаду Койты, который работал в охране бывшего президента, а также двоих его предполагаемых сообщников.

26 ноября президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био объявил о введении комендантского часа в стране после нападения на арсенал казарм в городе Фритаун. Также поступала информация о стрельбе на улицах столицы и о нападении на центральную тюрьму, в результате которого, по данным агентства Reuters, сбежали около 1 890 заключенных. Впоследствии министр информации Сьерра-Леоне Чернор Маджу Ба назвал это неудавшейся попыткой государственного переворота.