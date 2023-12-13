Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит войну против ХАМАС до победы, несмотря на давление

Премьер-министр страны отметил, что страна пойдет "до конца, до победы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 декабря. /ТАСС/. Израиль продолжит военные действия против ХАМАС в секторе Газа до победы, невзирая на международное давление. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения военной базы на юге еврейского государства.

"Мы продолжим до конца. Я говорю это <...> перед лицом международного давления. Ничто нас не остановит, мы пойдем до конца, до победы", - сказал премьер, обращаясь к военнослужащим.

Видео посещения Нетаньяху военной базы распространила правительственная пресс-служба.