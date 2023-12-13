Обсуждение помощи Украине в болгарском парламенте переросло в оскорбления

Депутаты назвали друг друга фашистами

СОФИЯ, 13 декабря. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии обменялись оскорблениями, назвав друг друга фашистами, из-за помощи Украине. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (BNR).

По его информации, парламент ратифицировал соглашение с ЕС о предоставлении помощи для Украины в размере €3,6 млрд, по которому Болгария должна предоставить более €16 млн. Это вызвало гнев оппозиции, дело дошло до взаимных обвинений в фашизме и предательстве национальных интересов. "Уже миллиарды, которые мы передали, на счету Украины. <...> Позор нынешнему правительству и правящему режиму", - приводит BNR слова лидера политической партии "Возрождение" Костадина Костадинова.

"Я чувствую себя оскорбленным, когда меня называют фашистом люди, кто сами ведут себя как фашисты", - заявил сопредседатель парламентской группы "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" (ПП - ДБ) Атанас Атанасов.

У "Возрождения" есть 37 депутатов в парламенте, а у блока ПП - ДБ - 64.

Ранее президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники МВД, одобренное парламентом 22 ноября. Впоследствии парламент голосами правящего большинства отклонил вето.