Госдеп одобрил поставку Польше военных средств связи на сумму $224 млн

По данным ведомства, польские власти запросили у Вашингтона сетевые радиостанции, GPS-приемники с защитным модулем SAASM, вспомогательное оборудование и запчасти

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил передачу Польше военных средств связи и необходимого материально-технического обеспечения на сумму $224 млн. Об этом сообщило профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

По данным ведомства, польские власти запросили у США оборудование, включающее сетевые радиостанции, GPS-приемники с защитным модулем SAASM, а также вспомогательное оборудование и запчасти. США также предоставят Польше услуги по логистике, обучению персонала и технической поддержке.

Как указано в заявлении, поставка улучшит коммуникационные возможности восточноевропейского государства, а также будет способствовать "достижению военных целей по обновлению потенциала и улучшению оперативной совместимости с США и другими союзниками", однако "не изменит баланс военных сил в регионе".